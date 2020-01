Imperia: area camper, e soste 'selvagge', la risposta dell'azienda che l'ha creata a Porto Maurizio

“L’area camper ad Imperia c’è ed è anche in una posizione strategica, molto vicina al mare”: sono le parole di Tiziano Vandi per conto della ‘Tincar Sas’, società che l’ha aperta vicino allo svincolo autostradale di Imperia Ovest.

Tiziano Vandi ci ha scritto in relazione alla notizia (QUI) sulla presenza della delle ‘case viaggianti’ in zone non consentite ad Imperia. “I cittadini citati nell'articolo che hanno affermato come si sia “in alto mare per la regolamentazione dei turisti in camper", avrebbero dovuto informarsi meglio su cosa offre la loro città, prima di lamentarsi cronicamente”.

La nuova struttura turistica di cui Imperia può disporre, si chiama ‘Area Camper La Curva’ ed è dotata di tutti i servizi: 24 piazzole con elettricità, camper service, bagni e videosorveglianza. La sua costruzione ha richiesto un lungo iter e un investimento notevole ma ora, finalmente, è stata aperta.