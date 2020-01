Bordighera: l’amministrazione punta sulla mobilità ‘green’ e chiede 533 mila euro di contributo alla Regione per il completamento della pista ciclabile

L’amministrazione comunale di Bordighera punta sulla mobilità ‘green’ e vuole completare la pista ciclabile, in linea con molti Comuni della zona che stanno investendo su infrastrutture per chi si muove a piedi o in biciciletta.

Per questo la Giunta della Città delle Palme ha deliberato di recente la richiesta di un sostanzioso contributo da 533 mila euro alla Regione Liguria per il completamento della pista ciclabile nel tratto tra il torrente Borghetto e il sottopasso di via Noaro.

I lavori serviranno anche alla realizzazione di una serie di interventi accessori alla pista ciclabile.