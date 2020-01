Al Grande Fratello Vip c'è un concorrente che conosce bene Arma di Taggia

Al Grande Fratello Vip 2020 c’è un concorrente legato ad Arma di Taggia. Chi è? E' Aristide Malnati famoso per essere stato archeologo, papirologo ed egittologo. Proprio da questa sua profonda conoscenza dell'Antico Egitto è nato anche il suo soprannome 'Mummy'.

Questo 55enne è nato a Milano ma è ligure d’adozione. Infatti, Malnati trascorse molto tempo nella cittadina della riviera dei fiori, passando la sua infanzia insieme alla nonna. Tornerà a Milano per frequentare il Liceo Classico, nella stessa classe di Alfonso Signorini che da quest’anno è diventato il conduttore del noto reality show di Canale 5.



Malnati ha preso parte a oltre una decina di campagne scavo in Egitto e soltanto in anni più recenti si è avvicinato al mondo dello spettacolo come giornalista e divulgatore. Il 55enne è stato uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi nel 2016 ed ha partecipato anche come opinionista a Pomeriggio 5 ed in più occasioni anche a Grand Hotel Chiambretti.