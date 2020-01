Enpa di Sanremo: Aron cerca una casetta tutta per lui

Ciao a tutti sono Aron ma in rifugio mi conoscono come Corazon, cerco casetta anche io, una famiglia tutta per me. Sono un bravo Dogo un cagnetto meraviglioso a detta dei miei fans. Non posso convivere coi miei simili ma per la strada sono bravo non tiro al guinzaglio e non sono un attaccabrighe. Il 24 di gennaio è un anno che sono in rifugio vorrei avere qualcuno tutto per me, parlate col mio allegato Antonella lei vi dirà tutto di me Vi aspetto...ci spero...ci spero davvero tanto ...buon anno a tutti.

Per tutte le informazioni Venite a trovarlo al Rifugio Enpa in Strada San Pietro 96. Aperto da lunedì a sabato dalle 15 alle 18.30 numero di telefono 0184 575000