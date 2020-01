Prolungamento dell’Aurelia Bis a Ponente, Biancheri: “Inserire il bando nel 2021 con l’affidamento delle concessioni autostradali”

Il sindaco Alberto Biancheri al Casinò per l'assemblea generale di Confindustria Imperia

Il 2021 potrebbe essere l’anno della svolta per il tanto atteso prolungamento dell’Aurelia Bis anche verso Ponente, in direzione Ventimiglia. Un’infrastruttura che i cittadini attendono da anni ma che al momento sembra ancora una chimera.

In questi giorni tra l’assemblea dei sindaci a Imperia e la cerimonia di Confindustria al Casinò di Sanremo si è tornati a parlare di trasporti e della crisi dei collegamenti che ha colpito questo angolo d’Italia negli ultimi mesi.

Durante la cerimonia di premiazione ‘Cento Anni da Qui’ al Casinò è intervenuto anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che ha sottolineato come l’anno prossimo possa essere cruciale per un passo avanti decisivo: “Nel 2021 con l’affidamento delle concessioni autostradali occorrerà inserire il bando per il prolungamento dell’Aurelia Bis”.

“È arrivato il momento della svolta, tutti i sindaci e le categorie lo chiedono insieme - ha poi aggiunto il sindaco Biancheri - non possiamo più rimandare, non si deve fare nel 2025 o nel 2030, bisogna farlo nei prossimi 2 o 3 anni altrimenti rimarremo isolati”.