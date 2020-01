Da Sanremo Lucio Presta lancia il 70° Festival: “Amadeus sta lavorando giorno e notte per regalare al pubblico una grande edizione” (Video)

Il manager e agente di spettacolo Lucio Presta è in città per ‘Sanremo Giovani’ e ha approfittato della sua settimana sanremese anche per incontrare i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti. E, ovviamente, con un personaggio del suo calibro non si può non parlare di Festival, specie quando ci si sta preparando alla 70ª edizione.

C’è grande attesa nel mondo Rai, anche per un’edizione che segnerà l’esordio del nuovo presentatore e direttore artistico. “Sanremo 2020, il 70°, che sarà un Festival bellissimo - ha dichiarato Lucio Presta ai nostri microfoni - Amadeus sta lavorando in una maniera straordinaria, vorrei avere la sua forza. Sta lavorando notte e giorno per regalare al pubblico un grande Festival”.

Intanto in questi giorni, insieme al lavoro per ‘Sanremo Giovani’, Lucio Presta proseguirà nei suoi incontri anche con il Comune per pianificare la 70ª edizione del Festival di Sanremo, una versione 2020 che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà anche uscire dall’Ariston per andare alla conquista della città come i sanremesi chiedono da sempre.