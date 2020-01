Sanremo: ruba merce in un negozio di via Matteotti e tenta di fuggire, russo 48enne fermato denunciato dalla Polizia

Ha cercato di eludere il controllo ed uscire con merce che aveva appena rubato per 150 euro. Ma il titolare lo ha notato ed ha chiesto l’intervento della Polizia.

È accaduto ieri pomeriggio a Sanremo, in un negozio di abbigliamento di via Matteotti. Si tratta di un 48enne russo, che è stato notato con fare furtivo in negozio. In cassa l’uomo ha tentato uscire indisturbato ma è stato fermato dal titolare che aveva chiamato gli agenti.

Lo straniero aveva cercato di impossessarsi di due zainetti e un borsone che portava a mano, mentre nelle tasche aveva nascosto diversi trucchi da donna, per un totale di circa 150 euro. Accompagnato in Commissariato è stato denunciato per furto e la refurtiva veniva riconsegnata al legittimo proprietario.