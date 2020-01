Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, nel primo pomeriggio di oggi in via Lamarmora nel quartiere di San Martino, per l’incendio del tetto di una villetta.

Dai primi riscontri è emerso che le fiamme sarebbero divampate a causa di alcuni problemi alla canna fumaria. I pompieri intervenuti hanno dovuto scoperchiare parte del tetto per poter trovare tutti i focolai e mettere la copertura in sicurezza.