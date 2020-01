Incidente per il campione bordigotto di windsurf Federico Infantino: grosso rischio ma ora sta meglio

“La vita trova sempre il modo di dirti che devi rallentare! Stavo spingendo al massimo negli ultimi mesi sia in acqua che specialmente fuori per via del lavoro e la casa nuova”.

Lo scrive dal suo profilo pubblico di Facebook il campione bordi gotto di windsurf Federico Infantino. “Qualche giorno fa durante una sessione di windsurf – prosegue - sono atterrato nella sezione sbagliata e l’onda mi ha preso da dietro, facendomi sbattere contro la tavola più volte. All’inizio non ci ho dato tanto peso, sentivo un po’ di dolore ma non è stato di certo il ‘wipeout’ più brutto che ho avuto”.

Federico ha così deciso di continuare a surfare per un’oretta ma, la sera, si è accorto che qualcosa non andava ed era in atto una sospetta emorragia interna: “Ho passato le successive 12 ore in 3 ospedali diversi percorrendo 800 km tra macchina e ambulanze. Non è stato piacevole ma adesso la situazione sembra si stia tranquillizzando. Tranquilli, c’è Elisa che si prende cura di me”.