Imperia: scoppio nella cucina di una casa in via Littardi, intervento dei Vigili del Fuoco e nessun ferito

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, in una abitazione di via Littardi ad Imperia, nei pressi dell’ingresso autostradale di Imperia Ovest.

Una donna, che stava preparando il pranzo, ha dato l’allarme per uno scoppio avvenuto in cucina. I pompieri sono intervenuti ed hanno messo in sicurezza la cucina stessa. Al momento non è ancora chiaro se si è trattato di un corto circuito o di una fuga di gas.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ed i danni sono limitati.