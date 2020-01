Imperia: nuovamente vandalizzata l'altalena 'inclusiva' al Parco Urbano, la denuncia de 'La Giraffa a Rotelle' (Foto)

Per l'ennesima volta l'altalena inclusiva al Parco Urbano di Imperia è stata vandalizzata. Questo danno come tutte le altre volte non è stato certamente provocato da bambini ma da persone incivili e maleducate.

La denuncia arriva dall’associazione ‘La giraffa a rotelle’, che commenta: “Visto che ci vuole molta forza per fare un danno del genere, sarebbe opportuno che le forze dell'ordine guardassero le registrazioni delle numerose telecamere posizionate attorno ai giochi e che il Comune di Imperia si assumesse la responsabilità di tutelare i beni comuni”.