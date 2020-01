Capottamento per fortuna senza gravi feriti, questa mattina a Diano Castello, nell’immediato entroterra di Diano Marina. Per cause ancora in via d’accertamento una donna ha perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando ed è finita sul tetto.

Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed è stata aiutata dai Vigili del Fuoco di Imperia ad uscire dal mezzo. Sul posto anche il personale medico del 118 che ha portato la donna in ospedale per i controlli del caso.