Sanremo: buone notizie per gli amanti della pizza napoletana d’autore, il pizzaiolo Giovanni Senese apre un nuovo locale in via Scoglio 14

Fervono i preparativi in via Scoglio, ed è quasi ormai tutto pronto, per l’apertura della Pizzeria Senese Napoletana Pizza. Giovanni Senese, è figlio del Vesuvio, nato in una famiglia di ristoratori e fin da ragazzino impegnato a destreggiarsi con farine, impasti, farciture e forno a legna. Dopo una impegnativa gavetta, appena ventenne è diventato un piazzaiolo autentico interprete della pizza napoletana, con grandi riconoscimenti non solo a Napoli, ma in tutto il paese. Dopo diverse e importanti esperienze, superati i 30 anni di età ha deciso ora di aprire un nuovo locale a Sanremo dove vuole sentirsi libero di esprimersi al meglio e senza condizionamenti. Qui vuole proporre le sue specialità nel rispetto della tradizione, ma concedendosi qualche sperimentazione e con uno sguardo rivolto anche alle nuove esigenze dei consumatori. Ci sarà ad esempio un reparto “GLUTEN FREE” con un forno e prodotti gourmet senza glutine. Il segreto di una buona pizza parte dalla scelta degli ingredienti, in primis la farina, e Giovanni dedica particolare attenzione a questo aspetto utilizzando la famosa farina “Caputo”, ma anche altre farine particolari e originali, seguendo con particolare cura i processi di maturazione dell’impasto, e la selezione dei prodotti per la farcitura. Accanto alle classicissime Margherita e Marinara, i clienti potranno gustare anche nuove e diverse e sempre deliziose declinazioni della pizza napoletana. Accanto al settore pizzeria, ci sarà un reparto friggitoria che propone tutto il repertorio della produzione napoletana dalle crocchette alle frittatine sia nella versione classica sia rivisitate, e poi arancini, zeppoline polenta fritta ed ogni piatto sarà accompagnato da verdure di stagione fritte a julienne.

La Pizzeria Senese Napoletana Pizza da martedì 14 gennaio vi aspetta a Sanremo in via Scoglio n. 14. Per informazioni e prenotazioni tel.01841897825