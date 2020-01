Molini di Triora: appello per trovare nuovi bambini da iscrivere all'asilo per il prossimo anno scolastico

L’asilo di Molini di Triora cerca nuovi bambini per il prossimo anno scolastico. Al momento, infatti, gli iscritti rischiano di non essere un numero sufficiente per i requisiti regionali ed anche solo un bambino in più farebbe la differenza.

La struttura Caldani è grande, spaziosa, con una Maestra preparata, dolce e molto disponibile. Un piccolo orto, un bel giardino e un calendario di attività, laboratori e gite di gruppo molto ricco (musicoterapia, Biodanza, escursioni, esperienze in fattoria ecc).

Per scaricare il modulo di iscrizione che sarebbe da consegnare in comune entro il 30 gennaio è possibile cliccare QUI ma, per maggiori chiarimenti si può chiamare il comune di Molini di Triora al 018494014.