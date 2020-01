La Legione Phoenix Soft Air Club di Ospedaletti cerca 'guerriere' per il team femminile

Un nuovo anno di softair é cominciato. La Legione Phoenix Soft Air Club con sede ad Ospedaletti, oltre che ad avere uno dei pochi presidenti donna in Italia nella persona di Tiziana Alborno, al terzo anno di attività, già con vari successi e piazzamenti alle spalle nei vari tornei, quest'anno vorrebbe completare il team 'Iron Ladies' composto già da tre Operatrici Carole, Katia, Barbara, per partecipare ai tornei del campionato Softair 4.0 che si svolgerà nella provincia di Imperia.

"Per tutte le 'guerriere' che fossero interessate a provare una nuova esperienza si spiega nella nota -, si possono mettere in contatto con Carole al n. 371 3245529 che sará lieta di dare tutte le informazioni necessarie e per fare una esperienza di gioco dove amicizia, natura, adrenalina e gioco di squadra la fanno da padrone!!!

Vi aspettiamo tutti, anche i maschietti, naturalmente!!!".