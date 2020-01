Il 2020 di Montalto Carpasio: tante progettualità per l'amministrazione del sindaco Mariano Bianchi

Anche in valle Argentina è tempo di bilanci e di buoni auspici. Il sindaco Mariano Bianchi ci ha raccontato come è stato il 2019 di Montalto Carpasio e che cosa bisognerà aspettarsi nel 2020.

“Nel secondo anno dalla nascita del nuovo comune, mi preme raccontare dei lavori che sono stati eseguiti o che sono in fase di ultimazione. - spiega il primo cittadino - Per cominciare, abbiamo terminato l’adeguamento sismico della sede operativa comunale e l’efficientamento energetico della stessa. È stato effettuato un’accurata pulizia dei rii e delle tombinature. Si è rifatta tutta la segnaletica orizzontale su parcheggi e dossi. È stata ripristinata la viabilità al cimitero di Montalto. Sono state rinnovate alcune parti di asfalto nelle zone più critiche con impegno di proseguire negli anni a venire. È stato eseguito un piccolo lavoro di miglioramento del cimitero di Montalto. È stato appaltato, e di lavori sono già iniziati, l’efficientamento con la trasformazione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica a led. Sono state assegnate tutte le botteghe artigiane tramite appositi bandi. È stato organizzato un corso per operatori BLSD e sono stati installati due defibrillatori, uno nel borgo di Carpasio ed uno in quello di Montalto”.



Come sarà il 2020 di Montalto Carpasio? “Per il nuovo anno posso anticipare che è arrivato a Carpasio il nuovo parco giochi che sostituirà quello vecchio in primavera sarà installato. - annuncia il sindaco dei due borghi - Nella prossima primavera riaprirà finalmente anche il museo della lavanda di Carpasio (LEGGI LA NOTIZIA). Per quanto riguarda il progetto del vecchio forno di Carpasio abbiamo sotto tutte le richieste fatte dal ministero ed ora siamo in attesa che il governo individui il presidente della commissione per poter così partire con l’affidamento dei lavori. Ritengo doveroso aggiornare anche sulla situazione del ponte passetto che ormai è chiuso da troppo tempo: la Regione in via informale, grazie all’interessamento dell’assessore Marco Scajola assicurato che nei primi mesi dell’anno vi sarà un cospicuo finanziamento finalizzato alla ricostruzione del ponte”.



L’anno in corso è stato caratterizzato anche dall’emergenza idrica su Montalto. “Sì è vero ma a tal proposito, prima di tutto voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Paolo e Gianni, per l’aiuto che hanno dato a me ma soprattutto alla popolazione, per l’opera di volontariato nel periodo di criticità idrica che si è verificato nel borgo di Montalto a partire da settembre. - analizza - Questo problema non è l’ultimo in ordine importanza sono cose che non dovrebbero succedere mai. E’ volontà mia e di tutta l’amministrazione che rappresento di fare tutto il necessario per non trovarci la prossima estate ancora con questo disservizio”.



“L’elenco di cose che ci attendono nel 2020 è molto lungo ma siamo partiti. Le cose da fare per ridare dignità al nostro paese sono ancora moltissime e con impegno e buona volontà, lavoreremo per migliorarlo. Buon anno a tutti” - conclude Mariano Bianchi.