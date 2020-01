Athos Careghi e Agostino Longo sono i vincitori delle due sezioni del contest dedicato al 70° anniversario del Festival di Sanremo

Promosso dal Gruppo Morenews, di cui fa parte il nostro quotidiano, e Edizioni Zem di Vallecrosia con il patrocinio del Comune di Sanremo e il sostegno del Casinò di Sanremo, il contest ha registrato la partecipazione di quarantadue disegnatori, che hanno realizzato 85 opere suddivise in due sezioni: la prima in bianco e nero relativamente agli anni dal 1951 al 1976, e la seconda a colori relativi dal 1977 ad oggi.

Insieme ai vincitori domenica 2 febbraio alle ore 18.00 presso il Casinò di Sanremo saranno premiati anche i secondi e terzi classificati delle diverse sezioni: Enrico Biondi, Mariano Congiu, Virginia Cabras, Alessio Atrei e Danilo Paparelli. Nella stessa occasione saranno consegnati i premi speciali della Giuria a Paola Tosti, Fabio Buffa, Achille Superbi, Armando Lupini e Filippo Loiacono in arte Frango ed il Premio speciale Morenews a Giovanni Beduschi.

Così commenta Enrico Anghilante editore di Morenews: “Il gran numero di opere pervenute testimonia il grande interesse per il Festival della Canzone italiana, accompagnato da una grande curiosità e dal desiderio di ripercorrerne la storia e di ricordarne personaggi famosi e episodi simpatici. In tempi in cui la polemica sembra invadere ogni spazio della vita quotidiana, gli strumenti dell’ironia e del sorriso dimostrano una grande forza e pensiamo sia questo il modo migliore per festeggiare il compleanno di una manifestazione che ha attraversato tanta storia italiana. Umorismo non vuol dire far ridere e basta, ma piuttosto fare riflettere. Il contest umoristico ha ottenuto anche un respiro internazionale, che ne ha impreziosito il risultato finale e ci incoraggia a riproporlo anche in futuro. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso il successo di questa iniziativa ed in particolare la giuria ed il suo presidente Guido Silvestri in arte Silver ”.

In occasione della premiazione sarà presentato anche il catalogo con una selezione delle opere partecipanti al contest dal titolo “Festival di Sanremo: 70 anni tra sorrisi e melodie” pubblicato da Edizioni Zem Vallecrosia.

Per maggiori informazioni e visualizzare tutte le opere consultare il sito www.sanremonews.it e www.zemedizioni.com

Risultati del contest:

SEZIONE BIANCO E NERO

Primo posto

ATHOS CAREGHI opera “Sanremo 1952”

Secondo posto

ENRICO BIONDI opera “Volare”

Terzo posto

MARIANO CONGIU opera “Canzoni da bagno”

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

a PAOLA TOSTI per la ricerca storica

a FABIO BUFFA per la miglior battuta

SEZIONE COLORI

Primo posto

AGOSTINO LONGO opera “Cari amici vicini e lontani”

Secondo posto

VIRGINIA CABRAS opera “Apparenza”

Terzo posto parimerito

ALESSIO ATREI opera “Cambieremo Sanremo”

DANILO PAPARELLI opera “Preghiera a San Remo”

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

ACHILLE SUPERBI opera “Gino Paoli” come migliore per caricatura

ARMANDO LUPINI opera “Sanremo … un film porno” per la miglior battuta

FILIPPO LOIACONO opera “Il rutto” per la migliore freddura

PREMIO SPECIALE MORENEWS

GIOVANNI BEDUSCHI opera “Avevo un cuore che ti amavo tanto...”