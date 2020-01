Lunedì 13 gennaio alle 12 in via Caduti del Lavoro 30 a Ventimiglia, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola parteciperà all’inaugurazione dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche della suddetta palazzina di ARTE Imperia.

All’inaugurazione parteciperanno anche il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino e l’amministratore unico di ARTE Imperia Antonio Parolini.