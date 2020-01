Sanremo: una flower designer milanese stacca il biglietto per preparare il bouquet del Festival 2020 (Foto e Video)

Alla sua prima partecipazione al concorso per andare al Festival a preparare i bouquet per la kermesse canora matuziana fa subito centro. Si tratta di Valentina Rossi, flower designer di Lainate, in provincia di Milano, che si è aggiudicata oggi pomeriggio la vittoria al concorso organizzato da Amaie Energia e dal Mercato dei Fiori.

L’emozionatissima Valentina ha battuto sul filo di lana i colleghi Andrea Valizia di Castel San Giovanni (Piacenza) e Maria Grazia Loiacono di Tradate (Varese). “Sinceramente ci speravo e sono davvero felice - ha detto Valentina Rossi - perché ci ho messo un grande impegno. Ora mi aspetto di conoscere tanta gente nuova, lavorare bene e portare la qualità italiana di questo settore al Festival”.

I 22 tra i migliori fioristi e designer d’Italia si sono sfidati nel corso della giornata a colpi di fiori e fronde della nostra riviera, preparando due bouquet ciascuno che si riferiscono alle famose canzoni: 'Vacanze Romane' e 'Grazie dei Fiori'. La manifestazione si è svolta sotto la direzione artistica delle flower designer locali Sabina Di Mattia e Jessica Tua. La giuria era formata da: Rita Milano, Marco Introiti e Rudy Casati, tre tra i migliori flower designer d’Italia che, insieme a Sabina Di Mattia e Jessica Tua, sono cresciuti nella scuola del mercato di Sanremo tra fine anni ‘90 e primi 2000.

Hanno partecipato, oltre ai primi tre: Daniela Marchetti di Gualdo (Ferrara), Valentina Olivieri di Labico (Roma), Katia Santamaria di Cassino (Frosinone), Claudia Taraborelli di Orsogna (Chieti), Nicole Vargioni di Serra Riccò (Genova), Paolo De Silvestri di Imperia, Consuelo Santoro di Morimondo (Milano), Mauro Cattadori di Castelverde (Cremona), Danilo Di Luca di Pompei (Napoli), Gianmarco Pronzato di Prasco (Alessandria), Stefania Tosi di Vergiate (Varese), Flavio Gatto di Coreglia Ligure (Genova), Emanuele Ciraramidaro di Nissoria (Enna), Gaetano Morra di Succivo (Caserta), Maria Grazia Matera di Bucciano (Benevento), Fiorenzo Gritti di Sant’Antonio di Suza (Torino), Pasquale Carrella di Salerno e Mario Garofalo di Torremaggiore (Foggia).

La premiazione si è svolta alla presenza del Sindaco Alberto Biancheri e del Presidente del Cda di Amaie Energia (insieme alla collega Tiziana Ramoino, davanti al folto pubblico formato soprattutto da chi sosteneva i vari designer. Ma, nel corso della giornata, sono stati molti i curiosi che hanno visitato la Villa Ormond, per vedere le creazioni proposte.