Sanremo: Festival ormai alle porte, ecco l'aiuola al 'Rigolè' per festeggiare il 70° anniversario (Foto)

Una aiuola appositamente creata per festeggiare il 70° anniversario del Festival. Mentre all’Ariston si lavora alacremente alla realizzazione del palco su cui saliranno i protagonisti della kermesse canora matuziana di inizio febbraio, il Comune sta già preparando la città alla manifestazione che, quest’anno, festeggia un traguardo particolarmente importante.

Il Festival è la manifestazione più importante per la città dei fiori e, questa volta, i fiori devono essere protagonisti. La conferma arriva da palazzo Bellevue che, attraverso il suo ufficio giardini, ha allestito una aiuola in corso Mombello (nella zona che si affaccia su via Matteotti conosciuta anche come il ‘Rigolè) che compone il numero 70 con fiori su sfondo bianco ed un piccolo muretto per renderla più visibile.

In attesa dei lavori in piazza Colombo, dove arriverà quest’anno la ‘passerella’ allungata da via Mameli e via Matteotti, la città si prepara a questo 70° anniversario del Festival di Sanremo, che si preannuncia davvero scintillante, con la partecipazione di grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Il tutto a partire dal lunedì che, quest’anno, si aggiunge alle 5 serate con un ‘Galà’ al Roof Garden del Casinò, dove si respirerà l’atmosfera del Festival degli anni passati.

Manca poco meno di un mese al via della rassegna (che verrà presentata martedì prossimo alle 12.30 al Casinò) ma in città si inizia già a vivere l’atmosfera giusta con l’attesa per quella settimana davvero unica per la musica italiana.