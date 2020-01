Bordighera: Riccardo Ramella Pairin vince la mostra fotografica per bambini al Mercato Coperto (Foto)

Straordinario successo, oggi pomeriggio al Mercato Coperto di Bordighera, per la mostra fotografica per bambini. In tanto hanno portato la loro ‘opera’ e, alla fine, è risultato vincitore Riccardo Ramella Pairin della scuola Materna Villa Filomena.

Alla fine è stata preparata ai bambini una dolce ma genuina merenda ‘bio’, con pane, burro e zucchero. “Vorrei ringraziare la maestra Silvana, Chiara Mazzocchi e Claudio Gavioli – ha detto l’Assessore Marzia Baldassarre – per la splendida riuscita della manifestazione”.

Giovedì prossimo, invece, tornerà ‘Market book’ con la presentazione del libro di Renato Frezza ‘Il nettare dei colli’. Dopo la presentazione, un aperitivo con prodotti locali selezionati.