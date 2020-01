Incidente stradale, questo pomeriggio in via Roma a Sanremo, all’incrocio con via Asquasciati ed il sottopasso Croce Rossa. Un uomo, che stava attraversando la strada, è stato investito da una Fiat 500 francese, condotta da una donna.

L’auto stava svoltando verso Imperia e, per cause ancora in via d’accertamento, ha centrato l’uomo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che ha portato il ferito all’ospedale, in codice giallo di media gravità.