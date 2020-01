Rocchetta Nervina: il ponte sulla provinciale è il simbolo della rinascita anche per i ristoratori del paese (Video)

Sono state settimane difficili per gli abitanti di Rocchetta Nervina, isolati dal resto del mondo dopo la frana che ha distrutto la Provinciale 68 a fine novembre. Giorni a dir poco complicati anche per gli imprenditori che hanno scelto di investire nella zona portando avanti attività che tengono vivo il paese e ne fanno uno dei punti di riferimento della vale Nervia per turisti sani che stranieri.

L’inaugurazione del nuovo ponte ‘bailey’ (QUI) è per tutti simbolo di rinascita, di ripartenza, di un nuovo collegamento con tutto ciò che c’è oltre il paese. Un nuovo inizio anche per i ristoratori e gli albergatori della zona che ora possono nuovamente fare affidamento sui fornitori di fiducia e sui clienti che scelgono Rocchetta per una cena o per una vacanza immersi nella natura.

L’importanza e l’emozione per il nuovo collegamento con la strada Provinciale 68 traspare chiaramente dalle interviste a Christian Franco dell’hotel e ristorante ‘Lago Bin’ ed Ennio Faraone del ristorante ‘Rio Barbaria’.