Incidente strada, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Garessio ad Imperia, all’intersezione con via Vecchia Piemonte.

Secondo una prima ricostruzione si sono scontrati un’auto ed uno scooter a causa di una mancata precedenza. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza che ha portato il motociclista in ospedale.

Per lui, fortunatamente, lievi ferite.