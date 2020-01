Imperia: due stranieri rintracciati dalla Questura, per entrambi si prospetta l'espulsione dall'Italia

Gli agenti delle Squadre Volanti della Questura di Imperia hanno rintracciato nei giorni scorsi due stranieri, un romeno ed un tunisino, per i quali il Questore ha emanato due ordini a lasciare il territorio.

Il primo, un 42nne gravato da condanne per furti in abitazione, spaccio di droga e violenza sessuale, è già detenuto nel carcere di Imperia. Il secondo, invece, che dopo essere stato arrestato a dicembre per spaccio di droga, si è reso irreperibile non adempiendo all’obbligo di firma impostogli dal giudice.

E’ stato ‘pizzicato’ dagli agenti che lo hanno riconosciuto durante un controllo su strada. Condotto in Questura è stato poi trasmesso il suo fascicolo all’Ufficio Immigrazione per la procedura di espulsione.