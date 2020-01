Due trans si prostituivano a Cervo ed Andora: arrestato dai Carabinieri un 47enne genovese che li 'sfruttava'

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Alassio, hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal Gip di Savona (Ceccardi) nei confronti di un 47enne disoccupato di origini genovesi ma residente ad Andora, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Nel corso delle indagini, coordinate dal Pm Elisa Milocco, sono emerse attività di prostituzione iniziate a Cervo e proseguite ad Andora. Dai primi accertamenti è emerso che un transessuale di origini cubane e un transgender brasiliano, sotto la ‘gestione’ dell’arrestato, si prostituivano (talvolta insieme) a pagamento, incontrando clienti di tutte le estrazioni sociali, sembra anche benestanti e insospettabili, provenienti da diverse città liguri e dal vicino Piemonte.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di individuare i luoghi dove veniva esercitata l’attività, i ruoli dello ‘sfruttatore’ e degli ‘sfruttati’ e infine, i diversi tariffari per le prestazioni sessuali, che variavano in base alle preferenze e alle richieste da parte dei clienti. Sono state eseguite perquisizioni nei locali interessati all’attività, all’interno dei quali sono stati rinvenuti documenti utili alle indagini. Indagini che proseguono per stabilire eventuali altre responsabilità a carico di altre persone.