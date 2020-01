Venerdì prossimo, ‘Open Day’ dell’Istituto turistico e professionale sociosanitario ‘Ruffini-Aicardi’

Venerdì 17 gennaio, dalle ore 13.30 alle 17.00, nei locali della Scuola Media ‘Ruffini’ di Taggia, dove, per quest’anno scolastico, sono ospitate le classi del biennio dei due corsi di studio, è in programma l’Open Day dell’Istituto turistico e professionale sociosanitario ‘Ruffini-Aicardi’ Sanremo.

Docenti e studenti dell’Istituto Tecnico Turistico e Istituto Professionale per i Sevizi Sociosanitari accoglieranno gli studenti delle terze medie e le loro famiglie per fornire informazioni sui corsi di studio, le materie che li caratterizzano, i progetti attuati nell’istituto, con particolare riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e attività di potenziamento che arricchiscono l’offerta formativa dell’IIS ‘Ruffini-Aicardi’, nonché le opportunità post-diploma.

Riferisce la prof.ssa Anna Porcellana, responsabile per l’Orientamento in entrata: “Riteniamo importante aiutare i ragazzi a scegliere in modo consapevole la loro scuola superiore: studenti e genitori potranno ricevere informazioni sui due corsi di studio, assistere a piccole attività didattiche e conoscere docenti e alunni dell’istituto. Dopo l’Open Day di dicembre svoltosi a Sanremo, abbiamo organizzato questo secondo evento presso la Scuola Media “Ruffini” di Taggia, dove quest’anno sono ospitate le classi dei nostri bienni, in attesa che sia ultimata per l’inizio dell’ anno scolastico 2020/21, la nuova sede presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea.

Ricordo che, come da alcuni anni, le iscrizioni vanno fatte on line entro il 31 gennaio, accedendo alla piattaforma dedicata del Miur, ma, se le famiglie lo desiderano, possono avvalersi del supporto della segreteria della scuola presso la sede centrale di via Lungomare 141 ad Arma di Taggia, disponibile per questo servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle 15.00 e sabato 18 gennaio dalle ore 10.00 alle 17.00. Sul sito della scuola sono, comunque reperibili i codici meccanografici dei vari indirizzi di studio e le modalità operative”.