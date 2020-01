Imperia: marciapiede di via Magenta in condizioni critiche, i residenti chiedono un intervento al Comune (Foto)

Si parla spesso, anche sulle pagine del nostro giornale, di importanti progetti nelle città della nostra provincia. Progetti quasi sempre importantissimi per il futuro economico e turistico e che devono essere perseguiti, proprio per il benessere dei cittadini.

Ma, questi, vedono ovviamente anche le piccole brutture della propria città e giustamente le segnalano affinchè possano essere sistemate. Questa volta i residenti di via Magenta ad Imperia chiedono un intervento al Comune, per rimettere almeno in sicurezza il pezzo di marciapiede che è quasi completamente distrutto.

Molte persone sono già sono cadute in questa vera e propria ‘trappola’, per una zona dove transitano anche diversi ragazzi che vanno a scuola. “Ci auguriamo che questa segnalazione – ci hanno detto alcuni residenti della zona – possa aiutare il Comune ad intervenire prontamente per evitare ulteriori cadute e per rendere più consono il marciapiede anche alla vista di chi transita”.