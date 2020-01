Imperia: da lunedì a venerdì prossimi torna l'appuntamento con 'Scuola aperta' al Comprensivo 'Sauro'

“Scuola Aperta” all’Istituto Comprensivo Sauro di Imperia: da lunedì a venerdì prossimi, dalle 14 alle 18, sarà possibile assistere alle lezioni individuali di strumento e alle esercitazioni orchestrali.

All’Istituto Comprensivo Sauro in Via Gibelli, è infatti attiva la Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale con due corsi ordinamentali completi comprendenti corsi di pianoforte (prof.ssa Luisa Repola, prof. Leonardo Ferretti), flauto (prof. Marco Bortoletti, prof. Davide Calcagno), clarinetto (prof. Davide Ravasio), violoncello (prof. Edoardo Valle), chitarra (prof. Claudio Passarotti) e percussioni (prof. Alfio Badano).

I corsi ad indirizzo musicale non sono semplici e generici laboratori di musica, ma vere materie curricolari equiparate alle altre e la frequenza è obbligatoria per tutto l’arco del triennio. L’insegnamento dello strumento avviene in maniera frontale e prevede un rientro di 1 ora e 30 minuti accanto all’esercitazione orchestrale (collettiva) di pari tempo. Vi si accede previo superamento di un test attitudinale. Gli alunni frequentanti i corsi di strumento possono usufruire del servizio mensa, servizio particolarmente gradito alle famiglie.

L’indirizzo musicale offre una esperienza formativa di altissimo livello e ne è prova sia l’elevato numero di richieste che ogni anno viene inoltrato alla scuola sia il numero degli ex alunni che hanno proseguito lo studio dello strumento raggiungendo in alcuni casi il diploma presso conservatori italiani.