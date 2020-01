I buoni auspici dei sindaci per il 2020: da Riva Ligure, Giuffra punterà su opere pubbliche e servizi per rendere la cittadina sempre più attraente

Opere pubbliche e servizi, questi sono i buoni auspici del sindaco Giorgio Giuffra per la sua Riva Ligure. Il nuovo anno sarà caratterizzato da alcune novità, assicura il primo cittadino, rivolte a mantenere e migliorare l'appeal della cittadina.





“2020, è un anno particolare. - sottolinea Giuffra - Gli abitanti di Riva Ligure, si devono aspettare lo stesso coraggio dimostrato negli anni del primo mandato che ci permetterà di fare nuove opere. Penso soprattutto ad opere necessarie ed attese da tempo quali, ad esempio, gli interventi per rendere più fruibili gli scavi archeologici di Costa Balenae (LINK ALLA NOTIZIA), ad una rivitalizzazione del nostro centro storico, mediante iniziative di carattere culturale".



"Siamo in contatto con il FAI per essere inseriti nelle giornate di primavera dedicate ai patrimoni storici della nostra provincia. - annuncia il sindaco - Stiamo lavorando per cercare di mettere in piedi una serie di buoni argomenti per far si che Riva Ligure sia sempre più attraente".



"Non è il nostro unico buono auspicio. - prosegue - L’auspicio è di continuare a lavorare anche nelle scuole, riottenere la bandiera blu e la bandiera verde, di avere un occhio di attenzione nei confronti degli anziani. Abbiamo un centro sociale ed una casa salute che funzionano; speriamo di introdurre ulteriori elementi di novità che ci consentano di farle funzionare ancora meglio”.