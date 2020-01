Al via il 23° corso per 'Assistenti Bagnanti Mare': lezioni tre volte la settimana alla piscina di Sanremo

La sezione FISA di Sanremo organizza il 23° corso per ‘Assistenti Bagnanti Mare’. Le lezioni avranno inizio a partire da fine gennaio per 3 volte alla settimana, in orari serali e si svolgeranno prevalentemente presso la piscina comunale di Sanremo.

Per poter accedere al corso è necessario partecipare ad una prova (che si effettuerà mercoledì prossimo alle 20, sempre alla piscina comunale) che attesti la buona pratica al nuoto, dopodiché si potrà venire ammessi al corso vero e proprio.

Durante le lezioni verranno svolti argomenti previsti dal Ministero, riguardanti la meteorologia, le ordinanze, le tecniche di avvicinamento e recupero, quelle di sopravvivenza, l'abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, nozioni di ossigenoterapia normo-barica, utilizzazione di presidi quali la spinale e collari per pazienti traumatizzati, nozioni di primo soccorso.