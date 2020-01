70° Festival di Sanremo: affidati i lavori per il consolidamento del ‘solettone’ in attesa del palco di piazza Colombo

Per la 70ª edizione del Festival di Sanremo il Comune e la Rai stanno pensando a come portare la magia della kermesse anche al di fuori del Teatro Ariston. L’idea di fondo è quella di proporre lo show anche per chi non ha in tasca un biglietto per le cinque serate e l’appuntamento sarà davanti al palco di piazza Colombo.

Un palco che, a differenza degli anni scorsi, non sarà utilizzato per le manifestazioni collaterali, ma per veri e propri show con i grandi nomi dello spettacolo e della musica. Anche se, per il momento, è tutto top secret.

Intanto il Comune si è attivato per rispondere alle richieste della Rai e della Questura al capitolo sicurezza. Di recente gli uffici di Palazzo Bellevue hanno affidato i lavori per il progetto di rinforzo del ‘solettone’ di piazza Colombo. Un intervento che servirà per garantire la massima sicurezza della struttura sulla quale sarà costruito il palco. I lavori sono stati affidati alla ditta ‘Marino’ per un importo di 46.783,34 euro.

Oltre al rinforzo del ‘solettone’, il Comune e la Rai saranno impegnate anche per predisporre la piazza come una vera e propria arena capace di accogliere il grande spettacolo del Festival. La piazza resterà chiusa al traffico e tutto il centro sarà chiuso al traffico per una vera e proprio invasione musicale. Sarà una settimana del Festival di Sanremo da ricordare.