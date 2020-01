Sanremo: i ringraziamenti di una famiglia per le cure nei reparti Hospice e Medicina del 'Borea'

I figli di Giuseppina Colangeli ci hanno scritto per ringraziare pubblicamente i reparti SSD Hospice ‘Fulvia Bucci’ Cure Palliative e Medicina dell'Asl 1 Imperiese di Sanremo:

“Per la professionalità e l'umanità dimostrata nei confronti della nostra cara mamma. Un pensiero a tutto il personale: dirigenti medici, infermieri e non, che hanno dimostrato di amare questa professione e di svolgerla con encomiabile impegno. Per noi figli, siete stati un punto di appoggio e sostegno fondamentale per affrontare con la dovuta preparazione e serenità le diverse tappe. Non possiamo non esprimere che un grazie di cuore a chi si è prodigato fino alla fine”.