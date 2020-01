Terza puntata di '2 ciapetti con Federico': le minuscole di Dellerba, le fotocopie di Giuffra ed i trattori di Guasco...

"Il grande errore che ha fatto la politica è stato quello di lasciare le piazze all'anti politica - ha aggiunto Giuffra - Oggi c'è una legge elettorale che fa schifo, che premia quattro lacchè e cinque persone che sanno fare bene le fotocopie, persone che se si candidassero per rappresentare un condominio, forse non sarebbero elette neanche li, invece servono persone che rappresentino il territorio. La politica deve riappropriarsi, pacificamente, delle piazze anche perchè gli amministratori devono poter disporre delle risorse adeguate per dare le risposte ai cittadini sui problemi quotidiani".

Sui problemi di mancanza di risorse, in particolare delle Province lasciate con le stesse (o quasi) competenze ma senza più fondi adeguati, è intervenuto anche Filippo Guasco. "Se si continua cosi - ha detto - tra non molto potremo transitare nelle nostre strade solo con i trattori e non più che le auto". Il riferimento è alle strade dell'entroterra per le quali non ci sono più i fondi necessari alla loro manutenzione.

Per rimanere aggiornati sulla trasmissione, con anticipazioni e commenti, seguite la pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico e il profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it. Vi aspetto martedì prossimo, sempre alle ore 21 sui siti www.sanremonews.it e su www.imperianews.it e sulle rispettive pagine Facebook, per la quarta puntata di "2 ciapetti con Federico".