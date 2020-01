Sanremo: presentazione del libro 'Una spa per l'anima', ci sarà anche l'assessore regionale Berrino

Ci sarà anche l'assessore regionale Gianni Berrino alla presentazione del libro di Cristina Dell'Acqua "Una Spa per l'anima. Come prendersi cura della vita con i classici greci e latini". L'incontro per parlare dell'opera si terrà domani, sabato 11 gennaio alle ore 17 presso il Centro Congressi del Palafiori di Sanremo.



Per saperne di più sull'incontro di domani clicca su questo LINK