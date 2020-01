Rocchetta Nervina esce dall’isolamento: inaugurato il ponte che ricollega il paese alla Provinciale 68 (Foto e Video)

Venerdì 10 gennaio, ore 11: Rocchetta Nervina sue dall’isolamento nel quale è piombata, suo malgrado, il 27 novembre scorso.



IL MOMENTO DEL TAGLIO DEL NASTRO





Quell’ondata di maltempo aveva provocato, tra i molti danni in tutta la provincia, lo smottamento sotto l’unica strada di collegamento per il piccolo centro della val Nervia. Un scricchiolio e poi parte del guard-rail si è staccato facendo scattare l’allarme. La strada è stata subito chiusa al traffico e la situazione, dopo giorni di piogge incessanti, è apparsa subito chiara. Il Sindaco Marco Rondelli, insieme al collega di Dolceacqua Fulvio Gazzola hanno immediatamente chiamato la provincia ed è partito il lavoro per fare in modo che i ‘rocchettini’ potessero almeno andare avanti e indietro a piedi.

Poi l’ambizioso progetto del ponte, condiviso tra Provincia e Regione, che ha portato oggi all’inaugurazione tanto attesa dai residenti e dei molti turisti che amano Rocchetta. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai sindaci Marco Rondelli e Fulvio Gazzola, anche il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e gli assessori Marco Scajola e Giacomo Giampedrone. Non mancavano anche il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ed il deputato Flavio Di Muro.