Ponente isolato, Toti commenta l’assemblea dei sindaci: “Non si cerchi visibilità personale alla vigilia della campagna elettorale” (Video)

L’assemblea dei sindaci di mercoledì ha lasciato uno strascico di polemiche interne all’assise con una netta spaccatura tra due fazioni distinte.

In merito è intervenuto anche il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti che, intervistato a margine dell’assemblea generale di Confindustria Imperia al Casinò di Sanremo, non ha usato mezzi termini: “Sono temi che affrontiamo da molto tempo e da molto tempo sono irrisolti, stiamo cercando di dare risposte. La maggior parte delle opere che i sindaci chiedono sono le stesse che chiede la Regione, non credo che una confusione di responsabilità aiuti a fare chiarezza, né vorrei pensare che qualcuno cerchi visibilità personale alla vigilia della campagna elettorale”.

Nessun riferimento concreto, nessun nome, ma è facile intuire come il destinatario del messaggio di Toti fosse il sindaco di Imperia Claudio Scajola, dopo le sue parole all’assemblea dei sindaci di mercoledì.

“La Liguria è una sola, da Sarzana a Ventimiglia - ha aggiunto Toti ai nostri microfoni - il raddoppio della ferrovia, la variante dell’Aurelia Bis, il tema della sicurezza delle autostrade sono temi che abbiamo chiari e per i quali al Governo abbiamo chiesto dei ‘tavoli’. Se i sindaci vorranno darci una mano per avere maggior peso nei confronti del Governo noi siamo pronti a ricevere il loro supporto”.