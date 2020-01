Sanremo: sabato 11 gennaio ultimo giorno per visitare la mostra di Matteo Cocci e Michele Fabbricatore alla galleria d’arte La Mongolfiera

Termina domani sabato 11 gennaio la possibilità di visitare presso la Galleria d’Arte La Mongolfiera la mostra di Matteo Cocci e Michele Fabbricatore “Chi vuol esser lieto sia” che ha riscontrato notevole affluenza di pubblico.

"In questa mostra Cocci e Fabbricatore consentono al visitatore di riscoprire lo stupore del “fanciullino” che vive dentro di noi. Paesaggi trasfigurati dal sogno, notturni, coppie che abitano in castelli sopra le nuvole, personaggi volanti di ispirazione chagalliana, mongolfiere coinvolgono lo spettatore a tal punto da proiettarlo all'interno del mondo dei due artisti" - spiegano dalla rinomata galleria d'arte matuziana.

Solo alcune delle opere di Matteo Cocci e Michele Fabbricatore resteranno in esposizione e in vendita presso la galleria d’arte La Mongolfiera dopo la chiusura della mostra. "La Galleria d'Arte La Mongolfiera in via Roma 50 a Sanremo è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, tranne il lunedì mattina e i festivi. Per informazioni: 0184 508554 - info@gallerialamongolfiera.it www.gallerialamongolfiera.it " - ricordano.