Sanremo: domani sera al ristorante Roof Garde terza edizione del Capodanno Vecchio Russo

Domani, sabato 11 gennaio 2020, alle 20.30, presso il ristorante Roof Garden del Casinò di Sanremo, sarà festeggiato il Capodanno Vecchio Russo, ricorrenza che viene festeggiata il 13 gennaio di ogni anno. Un'iniziativa organizzata dall'associazione Liguria Russia Sanremo Nice Cote d'Azur giunta quest'anno alla terza edizione.



Per l'occasione è attesa la partecipazione di una rappresentanza della comunità russa di Genova, Nizza, Cannes e persone provenienti anche da Mosca e San Pietroburgo. Tutti loro potranno festeggiare la ricorrenza in una delle città più rappresentative per i russi in Liguria: Sanremo



“Si ringrazia il Casinò ed i funzionari dell'ufficio manifestazioni ed eventi unitamente al presidente Battistotti per aver permesso tale festeggiamento, che, accrescerà ancor più i legami tra Sanremo e la Russia. La serata sarà' arricchita da un menù raffinato proposto dagli chef della Elior e grazie alla disponibilità indubbia del direttore Omar Malagrida, perfetto padrone di casa” - spiega Massimiliano Traettino, presidente dell'associazione organizzatrice.

“L’esibizione musicale vedrà protagonisti due artisti di dichiarata fama: Gianni Martini e Marisa Fagnani, che si esibiranno sul palcoscenico del Roof Garden allietando la serata, sperando che gli auspici per il nuovo anno siano migliori dell'anno ormai trascorso. Le melodie del Valzer di Doga, Podmoscovnie, riecheggeranno nei saloni del Casinò, riportando ad epoche indimenticabili, quando, i nobili di mezza Europa erano ospiti a Sanremo. - concludono dall'associazione Liguria Russia Sanremo Nice Cote d'Azur - Ormai, è il terzo anno che si festeggia tale ricorrenza in Sanremo, speriamo che si rinnovi negli anni questa possibilità', per rafforzare ulteriori nuovi legami con la comunità russa”.