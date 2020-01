Imperia: oggi pomeriggio alla 'Sala del Libro' la presentazione del romanzo di Monica Castello

Oggi pomeriggio alle 17.30, alla Sala del libro di via Cascione a Porto Maurizio, la scrittrice sanremese Monica Castello presenterà il suo romanzo “Le città che si guardano”, pubblicato dalla casa editrice Leucotea.

Il romanzo che sarà presentato racconta la vita di Adelasia del Vasto, marchesa savonese, che nel 1087 partì per sposare Ruggero d'Altavilla, Gran Conte di Sicilia. Mille anni dopo una donna si sposta tra il ponente ligure e Genova in un viaggio che la porterà a Palermo, dove la nobildonna stabilì la sua corte. Il cammino delle due percorre gli stessi posti, i loro occhi vedono le stesse cose attraverso tempi storici diversi.

Genova e Palermo, le città che si guardano, unite da un legame indissolubile saranno le protagoniste del dibattito. L’autrice, Monica Castello, ha lavorato nel campo del diritto di famiglia ed in quello sanitario in vari ambiti sino al 2016, alternando tale attività con la realizzazione di eventi e la scrittura e ha pubblicato diversi studi su riviste specializzate in diritto di famiglia.