Porta badge personalizzati: focus su questo importante gadget aziendale

Ci sono dei gadget aziendali davvero indispensabili quando si tratta di organizzare eventi. Tra questi vi sono senz'altro i porta badge, ovvero i particolari laccetti che permettono di appendere un badge – o un tesserino di riconoscimento – al collo. Sull'utilità di questi nastri durante gli eventi aziendali, durante le fiere o in occasione di particolari festival non si discute, e per questo negli ultimi anni il servizio di stampa dei portabadge non ha fatto che crescere. Le aziende, piuttosto, si interrogano sulle caratteristiche migliori con cui personalizzare i propri collarini promozionali, così da avere il più efficace dei gadget promozionali – come vedremo tra poco, anche dopo la conclusione dell'evento in questione.



Le caratteristiche principali dei porta badge

Fino a qualche anno fa, quando si parlava di portabadge o lanyards, c'erano ben poche opzioni tra cui orientarsi: di fatto ci si poteva muovere unicamente tra i vari colori del tessuto, senza poter fare ulteriori modifiche. Oggi, invece, la stampa dei porta badge personalizzati è progredita molto, permettendo a ogni azienda di personalizzare fino all'ultimo dettaglio questi nastri. È possibile scegliere tra diversi materiali, anche se va detto che la scelta che va per la maggiore, ormai, è quella del raso di poliestere, liscio come la seta, che dona una piacevole sensazione sulla pelle. Il nastrino può inoltre essere personalizzato in modo diverso, scegliendo tra il ricamo del logo aziendale e la stampa, la quale a sua volta può essere una stampa serigrafica, una stampa in rilievo o una sublimazione. A differenza di tanti altri gadget, è possibile optare per una stampa fotografica sui nastri, così da avere una riproduzione perfetta e chiara, anche in caso di loghi complessi.

Ci si può inoltre sbizzarrire con i vari accessori, optando per diverse tipologie di moschettone, per diverse tipologie di fibbie per lo sgancio e per i portachiavi modalità roller. La produzione e la stampa dei porta badge, insomma, può essere personalizzate fin nel minimo dettaglio!



La funzione dei portabadge personalizzati, prima e dopo l'evento

Durante l'evento aziendale, durante i festival e durante i seminari, i laccetti sono indispensabili per distinguere e riconoscere gli organizzatori, i collaboratori e il pubblico. Ma la loro funzione non è puramente organizzativa: questi gadget aziendali, infatti, permettono un notevole ritorno di immagine per l'azienda.

Non si tratta del resto di gadget promozionali usa e getta, che esauriscono la loro funzione con il terminare di un evento aziendale. Anzi: è proprio quando finisce l'evento che questi laccetti si trasformano in un articolo promozionale vero e proprio, entrando nella vita quotidiana dei clienti, così da poter ricordare di continuo il brand che li ha distribuiti. Sì, perché i nastri da collo personalizzati possono essere utilizzati come porta chiavi o come porta telecomando, o comunque per qualsiasi accessorio di piccole dimensioni ma importante, che non deve assolutamente essere perso. Non è un caso se i portabadge – chiamati anche lanyard – sono un accessorio del tutto comune, che si incontra in qualsiasi occasione: abbiamo parlato di chiavi e di telecomandi, ma si trovano anche per tenere al sicuro cellulari, occhiali, autorizzazioni, e via dicendo.



Un semplice nastro, quindi, può avere tantissime funzioni: permette di mostrare un badge senza doverlo appuntare ai vestiti, aiuta a riconoscere e a gestire folti gruppi di persone, può essere usato come portachiavi o comunque come porta-oggetti e, soprattutto, dona visibilità a un evento, a un brand o a un'azienda.