Sanremo: perde il controllo dello scooter in Aurelia Bis, il conducente portato in Ospedale

Incidente questa mattina all'interno dell'Aurelia Bis a Sanremo. Un uomo a bordo di uno scooter ha perso il controllo del proprio mezzo mentre procedeva in direzione Taggia, tra San Martino e Valle Armea. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia municipale matuziana, non vi sarebbe il coinvolgimento di altri mezzi.



I primi ad accorrere sul posto sono state le squadre del personale ausiliario dell'Autostrada dei Fiori. L'uomo alla guida dello scooter era cosciente all'arrivo del personale sanitario del 118 e dell'equipaggio della Croce Verde di Arma. Il ferito è stato trasferito per accertamenti all'Ospedale di Sanremo.