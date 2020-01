Sanremo: non si placa il grido d’aiuto degli isolati in fondo a valle Armea “Stiamo ancora aspettando la ruspa del Comune, noi abbiamo già pagato tanto” (Foto)

Lo scorso 23 dicembre, a seguito dell’ondata di maltempo che ha martoriato il Ponente, avevamo ascoltato l’appello disperato dei pochi residenti nella zona più ‘profonda’ di valle Armea. Una manciata di famiglie in serie difficoltà, che riponeva tutte le speranze solo sul lavoro dei volontari.

A una ventina di giorni da quell’appello, la situazione sembra non essere cambiata di molto. “Il 23 dicembre avevamo contattato il sindaco - ci racconta la donna incinta al tempo del primo appello, diventata mamma proprio a cavallo dell’emergenza - il 26 alle 3 di notte ho rotto le acque, solo grazie al passaggio creato dai volontari sono riuscita ad andare in ospedale per partorire”.

“Ancora oggi ci sentiamo ancora completamente abbandonati - ci dicono - stiamo ancora aspettando la ruspa che il Comune dovrebbe fornirci per ripulire il fiume, anche perché mancano solo 15 centimetri e l’acqua passerà ancora sopra il ponte. È annunciata pioggia per i prossimi giorni e non sappiamo cosa fare”.

“Abbiamo sborsato molti soldi di tasca nostra per creare quel piccolo passaggio - concludono - ci serve la ruspa per la pulizia del fiume, i massi sono troppo grossi e noi non abbiamo i mezzi”.