Sanremo: furto nella notte al bar ‘San Scì’ di piazza Eroi, rubate le monete presenti in cassa

Furto con scasso la notte scorsa al bar ‘San Scì’ di piazza Eroi. Ignoti hanno forzato la porta di ingresso per poi portare via le monete presenti in cassa.



I gestori questa mattina hanno trovato la spiacevole sorpresa e subito hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine. Ora si cercano testimoni che possano aver visto qualcosa, ma le riposte più concrete potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere.