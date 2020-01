Sanremo: 43enne tunisino arrestato tre volte in sei giorni dai Carabinieri, ecco che cosa è successo

A Sanremo, un 43enne di nazionalità tunisina, è stato arrestato 3 volte in 6 giorni ed ora passerà del tempo in Carcere. La singolare vicenda è successa in questi primi giorni del 2020 quando tra il 4 ed il 9 gennaio lo straniero si è trovato a dover avere a che fare con i Carabinieri matuziani.



Il primo episodio si è consumato sabato 4 gennaio, quando il 43enne, affidato in prova ai servizi sociali, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto aveva aggredito un Carabiniere che aveva tentato di controllarlo. Il militare aveva visto lo straniero mentre a bordo di uno scooter, aveva imboccato una via contromano, verosimilmente per sottrarsi all’identificazione, essendo sprovvisto di patente. All’uomo - convalidato l’arresto - era stato imposto l’obbligo di firma presso la caserma di Sanremo.



Il secondo episodio, pochi giorni dopo, l'8 gennaio. In questo caso gli uomini dell'Arma hanno pizzicato il tunisino mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente – verosimilmente eroina – ad un 47enne italiano. Il fermo è avvenuto in flagranza, i militari assistono allo scambio e procedono - di conseguenza - all’arresto, riferendo la vicenda all’Autorità giudiziaria, la quale conferma l’obbligo precedentemente imposto in attesa del giudizio.



Il Giudice rileva che il nuovo reato è stato commesso da un affidato in prova ai servizi sociali e con obbligo di firma presso i Carabinieri ed arriviamo quindi a ieri, 9 gennaio. Il magistrato ha messo la parola fine su questa vicenda con un provvedimento di cattura. Il 43enne maghrebino è stato rintracciato ed i Carabinieri hanno eseguito il dispositivo trasferendo il soggetto in carcere a Sanremo.



Quanto accaduto rientra nell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio attuati dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo, su indicazione del Comando Provinciale. Un'attività che ha portato alla presenza in città di pattuglie in uniforme ed in abiti civili che – anche a piedi – hanno sorvegliato le zone più affollate. L'obiettivo di questi servizi è il miglioramento della prevenzione, attraverso l’amplificazione del numero di equipaggi disponibili. Questo permette interventi più celeri, frequenti posti di controllo sulle strade e, ove occorra, l’esecuzione di arresti e fermi in flagranza di reato, proprio come è avvenuto per il 43enne tunisino al centro di questa notizia.