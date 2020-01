Incidente nel mese di luglio poco dopo il confine di San Ludovico: il nostro fotografo cerca testimoni per l'accaduto

Il nostro fotografo Duilio Rizzo ci ha scritto, sperando di ricevere assistenza dai lettori di Sanremo News, per un fatto avvenutogli nell’estate scorsa:

“Il 18 Luglio scorso, verso le 13.30 mentre rientravo in Italia, ho avuto un brutto incidente stradale in territorio francese a pochi metri dalla frontiera di Ponte San Ludovico (quella sul mare per intenderci). Io ero in scooter e mi sono scontrato con un autoveicolo che ha effettuato un’inversione ‘a U’ in maniera improvvisa. Siccome le mie condizioni sono apparse piuttosto serie, sono stato trasportato rapidamente in pronto soccorso ed i mezzi spostati perché intralciavano il traffico in transito in frontiera. Per questi motivi non ci sono rilievi da parte delle autorità francesi. Cerco fra i tanti lettori qualcuno che magari si trovava sul luogo dell’incidente che potesse aiutare a chiarire la dinamica dell’accaduto. Ringrazio in anticipo per qualsiasi segnalazione, via mail a duiliorizzo@gmail.com o tel. +39 371 4469957”.