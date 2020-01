Ventimiglia: i ragazzi del Fermi rilevano lo stato del litorale con il progetto 'Sopra il Mare'

Gli studenti del corso Geometri CAT dell’Istituto Fermi di Ventimiglia sono in piena attività per il progetto “Sopra il Mare”, nell’ambito dello sviluppo della didattica innovativa e delle nuove tecnologie, promosso dal progetto “Liguria Digitale” della Regione Liguria. I professori Rebaudo Mattia (insegnante tecnico pratico) e Marco Lenzi (noto ingegnere e professore di topografia) del corso geometri CAT di Ventimiglia stanno guidando gli studenti della classe quarta G nel monitoraggio di un tratto di costa ligure di Ventimiglia.



"Per chi volesse sapere qualcosa in più o curiosare, gli sviluppi del progetto sono riportati sulla pagina di Instagram gestita dagli alunni della classe 4G @soprailmare: vale la pena di dare un’occhiata e magari lasciare un like! Grazie all’uso di un drone professionale gli studenti stanno realizzando il rilievo del litorale tramite ortofoto (cioè foto perfettamente orizzontali scattate dall’alto), stazioni totali e GPS. - spiegano dalla scuola di Ventimiglia - Utilizzando questi strumenti tipici della topografia, una branca fondamentale del mestiere del geometra e quindi anche del corso Geometri-CAT, saranno monitorate e registrate tutte le variazioni della linea di costa durante la stagione invernale, fino alla prossima primavera".



"L’utilizzo del drone, in una scuola tecnica come il Corso Geometri CAT, permette di avvicinare i ragazzi alle più innovative tecnologie professionali attualmente in uso negli studi tecnici e nelle imprese edili. - sottolineano - Attraverso al sostegno della Dirigente Dott. Antonella Costanza e ad un gruppo di docenti molto motivato, la scuola si pone l’obiettivo di formare tecnici aggiornati ed al passo con i tempi, infatti nelle ore dedicate ai laboratori gli studenti del corso Geometri-CAT vengono impiegate costantemente strumentazioni specifiche e professionali come la stazione totale, il GPS professionale ed il drone. Le nuove tecnologie sono la chiave per il successo professionale futuro ed il corso Geometri CAT del Fermi di Ventimiglia si pone come Istituto chiave per la formazione in questo settore".



"Per chi fosse interessato a vedere dal vivo queste strumentazioni tipiche del corso Geometri CAT l’invito è per l’ultimo Open Day dell’Istituto Fermi che si terrà il giorno martedì 14 gennaio dalle ore 16 alle ore 18. Il pomeriggio sarà dedicato da docenti e studenti ad accogliere i ragazzi ed i genitori interessati alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020/21 ma anche tutti coloro che hanno voglia di scoprire qualcosa di più sulla professione del geometra: un mestiere antico al passo con i tempi" - ricordano.