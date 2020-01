Ventimiglia: smottamenti di terreno e cedimento della strada, chiusa al passaggio pedonale sulla via Julia Augusta

Con una ordinanza della Polizia Municipale è stata chiusa, a scopo cautelativo, il tratto di strada pedonale della via Julia Augusta, nel tratto compreso tra la ‘Spiaggia delle uova’ ed il pontino sulla ferrovia.

Le piogge del mese scorso e di fine novembre il terreno ha ceduto e si sono verificate alcune frane, che potrebbero rendere pericoloso il passaggio di eventuali escursionisti. Nei prossimi giorni il Comune frontaliero provvederà a far intervenire gli operai, in modo da sistemare le problematiche occorse e consentire la riapertura della via.

E’ stato dichiarato inagibile anche il sentiero che, a Ventimiglia, collega la frazione di Grimaldi e Punta Garavano. A fine dicembre, infatti, la verifica di un tecnico del Comune ha evidenziato una situazione di pericolo sul sentiero, a causa dei recenti eventi meteorologici e la conseguente rottura della fognatura comunale.

La situazione ha fatto emergere la necessità di interdire il passaggio pubblico, visto che il sentiero è stato interessato dal cedimento del terreno che comporta seri rischi per l’incolumità di eventuali transiti.

Sulla perdita della condotta è già intervenuta l’Aiga mentre il transito sarà ripristinato solo quando verranno realizzate le opere di consolidamento e di riparazione.