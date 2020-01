Cosio d'Arroscia: ieri sera nuovo incontro sul futuro dell'ospedale unico, tra i temi anche i trasporti dai comuni più isolati (Foto e Video)

Nuovo appuntamento con la popolazione della nostra provincia ieri sera per il nuovo ‘Ospedale Unico’ di Taggia. Dopo i molti incontri nel resto della provincia, ieri è stata la volta del profondo entroterra, a Cosio, sul tema ‘Cosa cambia per la Valle Arroscia’.

Ha illustrato il tema la vice Presidente della Regione Liguria ed Assessore alla Sanità, Sonia Viale, con il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Marco Damonte Prioli ed il Responsabile PS area DIAR Liguria, Stefano Ferlito. Diversi i sindaci della valle presenti, insieme a molti cittadini interessati dalle indicazioni date dall’Assessore alla Sanità regionale.

Con l’Assessore Viale si è anche parlato dei problemi legati ai trasporti in sanità, con le preoccupazioni in particolare dei piccoli comuni dell’entroterra: “Io ritengo che la possibilità di realizzare l’ospedale nuovo – ha detto il vice presidente regionale - sarà forse la molla scattante per arrivare a ultimare le opere attese da tanti anni, perché se aspettiamo di avere le opere per fare l’ospedale nuovo, non avremo né l’uno né le altre. Invece la realizzazione di un’opera così strategica e importante come l’ospedale nuovo, sarà elemento scatenante, unificante, rispetto alla volontà comune di tutti i sindaci di questo nostro territorio, di Regione e anche del governo che dovrà essere coinvolto, su questi temi ancora di più”.