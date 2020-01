In distribuzione il Calendario 2020 del Tennis Club Ventimiglia di zona Peglia

E’ in corso di distribuzione al Tennis Club Ventimiglia di zona Peglia il Calendario 2020 che riepiloga, con belle immagini, le varie attività sportive ed agonistiche sviluppate lo scorso anno in particolare i vari tornei e la Scuola Tennis diretta dal M° Massimo Botrini. Una serata conviviale è prevista al Circolo per la sera di sabato 11 gennaio con possibilità di aderire alla lotteria post-Befana. Il tesseramento alla FIT (Federtennis) è stato 'prorogato' sino al 18 gennaio. Per contatti e adesioni alle iniziative tel. 0184 355224.